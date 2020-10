Herstelde Kjeld Nuis zet deur op kier voor NK Afstanden

Kjeld Nuis Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - Na een coronapauze van twintig dagen stapte een okselfrisse Kjeld Nuis vrijdagochtend weer op het ijs. Volgende week begint het Nederlandse schaatsseizoen met de NK Afstanden in Heerenveen en de kopman van Team Reggeborgh zet naar eigen zeggen alles op alles om daar aan de start te staan. „Ik wil heel graag en misschien gaat het me ook lukken, maar het is afwachten hoe mijn lichaam reageert. En of de wedstrijd kan doorgaan natuurlijk.”