’Einde dreigt voor cultclub FC Dordrecht’

Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat gisteren door het college naar de gemeenteraad is gestuurd. Als het stadion van FC Dordrecht niet grondig wordt aangepakt, is het ook niet mogelijk om de amateurtak van de hekkensluiter van de Keuken Kampioen divisie daar te huisvesten.

„Hiermee wordt het einde voor betaald voetbal voor de gemeente Dordrecht een realistisch scenario”, concludeert The Stadium Consultancy die het onderzoek in opdracht van de gemeente en de voetbalclub heeft opgesteld.

Het college maakte vorige maand bekend dat een garantstelling voor het stadionplan er niet inzit, omdat dit in het coalitieakkoord is vastgelegd. De gemeente is alleen bereid om 2,5 miljoen euro bij te dragen voor de infrastructuur en de verhuizing van de amateurtak.

Nieuw stadion

Eerdere plannen voor een nieuw stadion bleken al in een vroeg stadium niet haalbaar, omdat een commerciële invulling van de ruimten onder de tribunes niet zijn toegestaan. Door maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg bij het nieuwste plan te betrekken, zou een gezonde exploitatie wel tot de mogelijkheden behoren.

De instellingen en FC Dordrecht hebben echter geen geld voor de bouw, zo is tijdens het onderzoek duidelijk geworden. De conclusie dat het plan alleen haalbaar is met een garantstelling van de gemeente is voor The Stadium Consultancy geen verrassing. „Recente grootschalige sportprojecten in Nederland zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd met financiële steun van de gemeente of de landelijke overheid.”