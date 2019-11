Herbeleef zege Groningen op Vitesse

Vitesse-trainer Leonid Slutsky. Ⓒ ANP Sport

Nog voordat het Nederlands elftal zich volgende week kan plaatsen voor de EK in 2020, wordt in de Eredivisie nog eerst de dertiende speelronde afgelegd. Op vrijdagavond rekende FC Groningen af met Vitesse: 1-2. Bekijk hier de statistieken van het eerste duel in speelronde 13 van de Eredivisie.