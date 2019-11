Live: Volg alle duels uit de Eredivisie

Bekijk hier de statistieken van alle duels van zaterdag uit speelronde 13 van de Eredivisie.

De zaterdag begint in Friesland, waar sc Heerenveen het thuis opneemt tegen Sparta. De club uit Rotterdam dacht vorige speelronde te winnen van PSV, maar in de slotfase kwamen de Eindhovenaren langszij. Dit keer zal de formatie van Henk Fraser een voorsprong niet uit handen willen geven, aangezien het bij winst over Heerenveen heen wipt.

Het tweede duel van de avond gaat tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag, respectievelijk de nummer 16 en 14 van de ranglijst. Je zou de ontmoeting dus een echte degradatiekraker kunnen noemen. De twee ploegen kwamen elkaar een dikke week geleden ook al tegen in Limburg, toen voor de beker (3-0). ADO zal uit zijn op revanche, terwijl de Limburgers het kunststukje graag dunnetjes over willen doen.

Het slotstuk komt van Heracles en VVV. Twee totaal verschillende werelden, aangezien Heracles na een stroeve start de weg omhoog heeft gevonden en VVV na een goed begin bezig is aan een vrije val. De Limburgers staan inmiddels op een teleurstellende 17e plek, met 9 punten. De thuisploeg staat 9e, met het dubbele aantal punten.

Programma zaterdag

18.30 uur: sc Heerenveen - Sparta

19.45 uur: Fortuna Sittard - ADO Den Haag

20.45 uur: Heracles - VVV-Venlo

Programma zondag

12.15 uur: Ajax - FC Utrecht

14.30 uur: FC Twente - PEC Zwolle

14.30 uur: Willem II - PSV

16.45 uur: Feyenoord - RKC

20.00 uur: AZ - FC Emmen

Uitslagen

Vitesse - Groningen 1-2

