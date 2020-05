Jac Orie: ’Kjeld Nuis is nu gewoon een tegenstander’

Jac Orie en Kjeld Nuis vieren in februari 2018 de gouden medaille op de 1000 meter op de Olympische Spelen. Ⓒ Hollandse Hoogte

WOLVEGA - Het hoofdstuk Kjeld Nuis in de ongekend bizarre transferlente van het vaderlandse schaatsen? Dat heeft Jumbo-Visma’s hoofdcoach Jac Orie allang achter zich gelaten. De Hagenaar heeft er niet zoveel meer over te melden. „Het is de tijd waarin we leven en schaatsen”, oordeelt hij over het halsoverkop-vertrek van een van de grote blikvangers in zijn ploeg naar Team Reggeborgh.