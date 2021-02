Chris Kum evenaart met zevende rode kaart record in Eredivisie

Tijdens het thuisduel met AZ miste de 35-jarige Kum de bal en bracht vervolgens de doorgebroken Myron Boadu ten val. Scheidsrechter Jochem Kamphuis twijfelde geen moment en trok rood.

Daarmee evenaarde Kum een record in Eredivisie. Alleen Joey van den Berg en Gregoor van Dijk kregen ook zo vaak een rode kaart in de hoogste Nederlandse voetbalklasse.

Kum was het eens met de arbiter. „Het was gewoon een rode kaart”, zei de verdediger bij ESPN. „Daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Wat dat betreft is het niet mijn seizoen. Tegen Ajax kreeg ik ook al rood”, refereerde hij aan de recordnederlaag van 13-0 in Venlo. „En tegen PSV veroorzaakte ik een penalty. Dat is gewoon niet goed.”