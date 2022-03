Geen ’buitenspeltechnologie’ bij duel tussen Feyenoord en FC Groningen

Dat heeft de KNVB anderhalf uur voor de aftrap van de wedstrijd in Rotterdam (21.00 uur) gecommuniceerd.

„Door de ongeregeldheden bij Vitesse – Sparta worden dit weekend in de Eredivisie de televisiecamera’s op bepaalde posities niet bemand. Bij Feyenoord - FC Groningen is er daarom vanavond geen buitenspeltechnologie beschikbaar. Bij de overige wedstrijden dit weekend geldt dit niet”, communiceert de voetbalbond via Twitter.

Dat alleen in De Kuip geen buitenspeltechnologie beschikbaar is, heeft volgens een woordvoerder van de KNVB te maken met de positie van die betreffende camera. Die bevindt zich tussen het publiek, terwijl de camera bij andere clubs die thuis spelen hoger in het stadion hangt. De afweging is gemaakt door zendgemachtigde ESPN zelf, aldus de voetbalbond. Vrijdagavond ontplofte er in de buurt van een cameraman van ESPN een stuk vuurwerk.

