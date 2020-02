Ron Jans neemt ontslag bij FC Cincinnati na racisme-rel

„Tijdens het onderzoek kwamen diverse thema’s naar voren en daarop heeft Ron besloten te vertrekken. Wij hebben zijn ontslag geaccepteerd. Het leek ons het beste voor alle betrokkenen”, aldus Cincinnati-voorzitter Jeff Berding.

Jans was de afgelopen dagen het middelpunt van een racisme-rel. Hij had in de kleedkamer meegezongen met een rapnummer en daarbij het woord ’nigger’ in woord genomen, iets wat in de Verenigde Staten zeer gevoelig ligt. Toen Jans hoorde dat er door de spelersvakbond een aanklacht tegen hem was ingediend, schrok hij zich rot. Hij was zich van geen kwaad bewust.

Yoann Damet neemt als interim-trainer tijdelijk het roer over bij FC Cincinnati, dat binnenkort Ajacied Siem de Jong hoopt te verwelkomen als nieuwe speler.

De Nederlandse algemeen manager, Gerard Nijkamp, gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Ron Jans werkte in Nederland onder meer bij FC Groningen en PEC Zwolle. Ⓒ ANP

Jans, die in Nederland als trainer actief was bij onder meer FC Groningen en PEC Zwolle, vertelde eerder al diep te zijn geraakt door alle ophef.

„Ik heb wel even een dagje nodig gehad om het te verwerken. Het ging om iets van twee weken eerder. Ik loop altijd de kleedkamer in, heb wat gesprekjes met spelers en dan is er altijd muziek. Er stond rapmuziek op en omdat ik wilde laten blijken ook daarin geïnteresseerd te zijn, zong ik twee woorden mee. Dat was heel onhandig, misschien naïef, maar ik weet zelf wie ik ben en waar ik voor sta als persoon.”

Jans wist aanvankelijk niet of hij daadwerkelijk moest vrezen voor zijn baan. „De steun die ik krijg, van spelers en vanuit alle geledingen binnen de club, maar ook vanuit Nederland, die is hartverwarmend. Ron Jans en racisme, dat staat haaks op elkaar. Je probeert je hele leven een goed mens te zijn. Ik weet ook dat ik soms wat overenthousiast ben, wat impulsief. Dat hoort bij mij, maar er zit nooit iets kwaadaardigs bij. Dat zoiets hier gevoelig ligt, had ik beter moeten beseffen, maar ik heb niemand persoonlijk aangesproken. Ik vind mezelf absoluut niet schuldig aan racisme. Ik hoop dat men ziet dat dit een enorm misverstand is”, aldus Jans, die vanwege alle onrust uiteindelijk dus besloot om de eer aan zichzelf te houden.

