Jürgen Klopp jaloers op oud-werkgever Dortmund

Wel of geen voetbal, spelers moeten fit blijven. De één doet dat in zijn eigen tuin, terwijl de andere speler alweer op het trainingscomplex van zijn club verschijnt, zoals in Duitsland het geval is. „Ik word jaloers als ik zie en hoor hoe ze in Duitsland trainen”, aldus Klopp in de podcast van zijn oude club Borussia Dortmund. „Het is menselijk om dan te denken: ’Dat zou nu leuk zijn’.”

In Engeland trainen de spelers dus nog vooral thuis. „Wij lopen hier een paar weken achter op Duitsland”, gaat Klopp verder. „Helaas zitten wij nog steeds vast aan huis. Jammer. Want het weer is voor Engelse begrippen sensationeel goed.”

Klopp staat erom bekend dat zijn ploegen topfit zijn. De Duitse oefenmeester zit er altijd bovenop, zowel op als - nu noodgedwongen - buiten het veld. „We hebben een Whatsapp-groep waarin iedereen een video moet uploaden van zijn training”, zegt hij. „Het is behoorlijk intensief kan ik je vertellen. We hebben gezamenlijke uitdagingen samengesteld, op verzoek van de jongens. Daar houden zij zich flink mee bezig, maar aan alles is te zien dat we elkaar missen.”

In Engeland besluiten de 20 Premier League-clubs vrijdagmiddag of zij al dan niet het seizoen willen afmaken. Het moet dan nog wel afwachten op het antwoord van de regering. In Duitsland valt op 6 mei de definitieve beslissing over de mogelijke hervatting van onder meer de Bundesliga.

Bekijk ook: Herstart Premier League baart Sergio Agüero zorgen