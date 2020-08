Lewis Hamilton hard op weg om meest dominante coureur ooit te worden

Lewis Hamilton viert zijn overwinning op Silverstone. Ⓒ BSR Agency

Lewis Hamilton werd in de winter van 2012 voor gek verklaard dat hij van het grote McLaren verkaste naar Mercedes, dat als team een relatieve nieuwkomer was in de Formule 1. Nu, 7,5 jaar later, is de 35-jarige Brit uitgegroeid tot een van de beste coureurs in de geschiedenis van de koningsklasse en is hij hard op weg om de meest dominante F1-rijder ooit te worden. Zondag liet hij opnieuw een gewichtig record sneuvelen.