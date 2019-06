Real Madrid legt ’Japanse Messi’ vast

„We hebben een van de meest veelbelovende wereldtalenten in huis gehaald”, meldt Real Madrid. Op de website van de ’Koninklijke’ wordt Kubo beschreven als een „excellente technicus met een groot inzicht”, daarnaast heeft hij scorend vermogen en een dribbel die lijkt op die van sterspeler Lionel Messi. Kubo speelde ooit in ’La Masia’, de jeugdacademie van FC Barcelona. Vanwege een berisping en een transferban van de Spaanse voetbalbond moest het Japanse talent weg bij Barcelona.

Terug in Japan brak Kubo door bij FC Tokio. De laatste vier wedstrijden maakte hij vier doelpunten. Vorige week maakte de 18-jarige middenvelder zijn debuut in het nationale Japanse elftal. Kubo stond nog steeds op de radar bij Barcelona en was naar verluidt in verregaande gesprekken met zijn zaakwaarnemer toen Real zich meldde. Ook Paris Saint-Germain wilde Kubo graag vastleggen.

Op 4 juni werd de Japanse middenvelder 18 jaar en was hij vrij om te vertrekken uit Japan. Volgens Spaanse media betaalt Real Madrid twee miljoen euro aan FC Tokio en gaat het Kubo belonen met een jaarsalaris van éé miljoen euro. Het is de bedoeling dat Kubo in eerste instantie aansluit bij Real Madrid Castilla, het beloftenteam van Real.