VIDEO Zo beleefde de familie van Femke Bol de gouden race

Na zeven Europese titels won Femke Bol donderdag dan eindelijk haar eerste wereldtitel en dat werd gevierd in huize Bol. Alhoewel, in huize? De hele familie had zich verzameld op de tribunes van het National Athletics Centre in Boedapest en vierde daar een groot feest.

Femke Bol op weg naar goud. Ⓒ ANP / SIPA Press France