Horst Hrubesch (70) moet Hamburger SV naar Bundesliga loodsen.

HSV leek dit seizoen lange tijd op weg om promotie naar het hoogste niveau in Duitsland af te dwingen. De laatste weken wil het echter niet meer vlotten bij de voormalig club van Rafael van der Vaart. De laatste overwinning dateert alweer van 20 maart. Met nog drie wedstrijden voor de boeg is de achterstand op nummer twee Greuter Fürth opgelopen naar vijf punten.

De nummers een en twee promoveren direct naar het hoogste niveau van Duitsland. De nummer drie van de ranglijst plaatst zich voor de play-offs. HSV degradeerde in 2018 voor het eerst in de clubhistorie naar de 2.Bundesliga. De afgelopen seizoenen was de ploeg ook dicht bij een terugkeer naar de Bundesliga, maar telkens liep het in de eindfase van het seizoen mis.