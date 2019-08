Ajax met hangen en wurgen door

De ontlading is groot na de 2-1 van Nicolas Tagliafico. Zijn ploeggenoten Noussair Mazraoui en Donny van de Beek vieren het feestje mee. Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte & ANP

AMSTERDAM - De opluchting was voelbaar in Amsterdam en heel Ajax-minnend Nederland. Ajax mág blijven dromen van een succesverhaal als vorig jaar in de Champions League, maar kroop in de derde voorronde tegen PAOK door het oog van de naald. Na de 2-2 in Griekenland balanceerde Ajax na de 0-1 op de rand van uitschakeling. Maar twee benutte strafschoppen van Dusan Tadic en tussendoor een kopgoal van Nico Tagliafico zorgden voor een feeststemming in de Johan Cruijff ArenA. Daar kon zelfs de late 3-2 niks meer aan veranderen.