SC Heerenveen-coach Johnny Jansen kan zich voorbereiden op vaderschap

SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - Het was bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in dubbel opzicht een spannende avond voor SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen. Naast de gebruikelijke wedstrijdspanning was er het besef dat hij ieder moment gebeld zou kunnen worden door zijn hoogzwangere vrouw. Uiteindelijk bleef het dringende telefoontje van huis uit en nam Jansen met de Friezen na een superspectactulaire slotfase een gestolen punt mee naar huis: 1-1.