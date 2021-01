’Fans van Olympique Marseille bestormen trainingscomplex en stichten brand’

De supporters van de club uit Zuid-Frankrijk zouden brandjes hebben gesticht. Die zouden zijn ontstaan door het massaal afsteken van zwaar vuurwerk. De fans zijn boos over de tegenvallende resultaten. Van de laatste acht duels werd er maar eentje gewonnen. Vijf keer werd er verloren.

Het is onduidelijk of de selectie van Marseille op het complex aanwezig was. De nummer zes van de Ligue 1 neemt het zaterdagavond in een subtopper op tegen Stade de Rennes.