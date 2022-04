Pittsburgh Steelers rouwt om dood 24-jarige quarterback Haskins

De beloftevolle prof kwam om het leven door een verkeersongeval in het zuiden van Florida. Hij zou zijn aangereden door een auto en zijn overleden aan zijn verwondingen, meldde ESPN.

„Ik ben er kapot van en heb geen woorden voor het ongelukkige overlijden van Dwayne Haskins”, zei coach Mike Tomlin van de Steelers in een verklaring. „Hij werd snel een deel van onze Steelers-familie bij zijn aankomst in Pittsburgh en was een van onze hardste werkers, zowel op het veld als in onze gemeenschap. Dwayne was een geweldige teamgenoot, maar nog meer een geweldige vriend voor zovelen. Ik ben er echt kapot van.”

Haskins speelde twee seizoenen voor Washington Commanders voordat hij vorig seizoen tekende bij Pittsburgh Steelers in de NFL.