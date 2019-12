Denen redden Heerenveen in slotfase

De twee Denen zorgden voor opluchting bij Heerenveen, dat de wedstrijd lang domineerde maar na de gelijkmaker van RKC in de problemen kwam.

Rodney Kongolo opende in de 26e minuut de score namens Heerenveen. Hij scoorde op aangeven van Sherel Floranus. Stijn Spierings schoot RKC in de 75e minuut prachtig op gelijke hoogte. Darren Maatsen bracht de thuisploeg bijna op voorsprong. De aanvaller van RKC raakte de lat. Odgaard hielp Heerenveen in de 83e minuut opnieuw aan een voorsprong. Invaller Dreyer besliste het duel in blessuretijd.

Zo bleef RKC niet voor het derde competitieduel op rij ongeslagen, na een gelijkspel tegen FC Emmen (1-1) en de winst op FC Utrecht (1-0). Heerenveen handhaafde zich in de subtop met slechts twee punten minder dan nummer vier Willem II. De club uit Friesland won voor de 150e keer een uitduel in de Eredivisie.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.