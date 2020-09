’Gaan zien of Roglic blufpoker speelde’

Ik verwacht verder dat Jumbo-Visma niet zo aanwezig meer zal zijn als ze eerst waren in deze Tour. De waaierrit op vrijdag heeft veel krachten gekost. Dat zag je meteen terug, en dan met name aan Sepp Kuss die in de eerste zware bergrit niets heeft kunnen betekenen en George Bennett bijna niets. Ze hoeven ook niet het initiatief te nemen, laat anderen het maar opknappen.

Tom Dumoulin heeft zich opgeofferd voor de kansen van Primoz Roglic, en in deze tweede Pyreneeënrit gaan we wellicht zien waarom. Ik vond Roglic namelijk in de achtste etappe naar Loudenvielle niet super ogen, want anders ga je mee in het wiel van Tadej Pogacar als die wegrijdt.

De officiële start van de rit is rond 12.35 uur, rond half 5 worden de renners in Laruns verwacht.

Die jongere Sloveense landgenoot van Roglic reed een heel sterke finale en nu verwacht ik hem eigenlijk wel weer, want de steilere Col de Marie Blanque (7,7km à 8,6%, red.) zou hem nog beter moeten liggen. En vergeet ook Nairo Quintana niet, want die oogt ook heel sterk.

Normaal gesproken zou de afdaling na die Marie-Blanque Roglic wel moeten liggen. Die is technisch en daardoor lastig, maar ik ben benieuwd hoe hij is. Als hij een dag eerder blufpoker heeft gespeeld, vind ik dat heel stoer, maar ik kreeg eerder de indruk dat hij geen wonderbenen had. In deze rit gaan we daar denk ik wel antwoord op krijgen.

