Uitslag en klassementen Tour de France na negende etappe

De Brit Adam Yates was als klassementsleider aan de rit begonnen maar kwam op achterstand binnen. Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, leidt het klassement met 21 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal. In de tweede en laatste Pyreneeënrit lagen vijf beklimmingen, waarvan er twee uit in de eerste categorie.

Hirschi was de opvallendste man in de zware bergrit. Het Zwitserse talent van Team Sunweb reed 90 kilometer alleen aan de leiding maar werd 2 kilometer voor de streep bijgehaald. Hirschi sprintte nog wel naar de derde plek. Maandag is de eerste rustdag in deze Tour.

De 9e Touretappe kon u live volgen

De officiële start van de rit is rond 12.35 uur, rond half 5 worden de renners in Laruns verwacht.

Bekijk de uitslagen van de eerste acht etappes, de klassementen en het resterende rittenschema in de Tour de France.