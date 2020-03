Bulgaarse bokser zit droomgevecht tussen Joshua en Fury in de weg

Zijn uitdager is de Bulgaar Kubrat Pulev. „Ik ben blij dat ik de wereld kan laten zien hoe sterk ik ben”, liet de 38-jarige Pulev weten. De inzet is de kampioensgordel van de bond IBF.

Bekijk ook: Joshua wacht op Fury voor titanenstrijd

Bekijk ook: Superieure Tyson Fury verslaat kampioen Deontay Wilder

Joshua had liever tegen zijn landgenoot Tyson Fury gebokst. Fury verdedigde onlangs in Las Vegas met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht van de bond WBC tegen de Amerikaan Deontay Wilder.

Kubrat Pulev Ⓒ Reuters

Wilder heeft echter een beroep gedaan op een clausule uit het contract met Fury, waarin staat dat hij recht heeft op een revanche. „We zijn gehouden aan die afspraken”, zei promotor Frank Warren van Fury. „Het gevecht moet plaatshebben in de Verenigde Staten en het wordt waarschijnlijk in juni of juli gehouden.”