Oranje voorkomt mes-op-de-keel-scenario

Blijdschap bij Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Ryan Babel. Ⓒ BSR/Soccrates

HAMBURG - Met een spectaculaire 4-2 overwinning in Duitsland ligt het Nederlands elftal prima op koers richting het Europees kampioenschap 2020. Zelfs de groepswinst ligt voor het oprapen omdat Oranje in de onderlinge duels na de 2-3 nederlaag in Amsterdam een beter resultaat heeft geboekt dan Die Mannschaft. In ieder geval werd op knappe wijze het mes-op-de-keel scenario afgewend.