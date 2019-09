Oranje wervelt na rust langs Duitsland

De basiself van Oranje in Hamburg. Ⓒ BSR Agency

Koeman en zijn collega Joachim Löw zeiden vooraf dat het niet aannemelijk zou zijn dat de één de ander tactisch kon verrassen. Zeker niet bij de vierde confrontatie binnen een jaar. Daarbij dacht de Nederlandse bondscoach dat zijn team eventueel zelf met oplossingen zou komen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Matthijs de Ligt, Jasper Cillessen en Quincy Promes balen na de snelle achterstand. Ⓒ ANP

Niet dus. Toen Koeman in de 15e minuut langs de rand van het veld verscheen om Daley Blind tactische instructies te geven, was het leed al geschied. De continu van positie wisselende aanvallers van Duitsland trokken de Nederlandse defensie compleet uit het lood, waardoor Lukas Klostermann vanuit de rug van de snurkende Quincy Promes zo kon doorlopen naar Jasper Cillessen. Aanvankelijk voorkwam de goalie de openingstreffer. Alleen anticipeerde Serge Gnabry waar enkele Oranjehemden stonden toe te kijken, 1-0.

Koekje van eigen deeg

Löw kreeg in de 58e minuut een koekje van eigen deeg toen Koeman hem op het verkeerde been zette. Om de 1-0 achterstand goed te maken durfde de Nederlandse bondscoach het met een dubbele wissel aan om achterin met drie verdedigers te spelen. Hij besloot tot een offensieve boost met debutant Donyell Malen en Davy Pröpper voor Marten de Roon en Denzel Dumfries. Een minuut later viel de gelijkmaker van Frenkie de Jong op aangeven Ryan Babel. Mattias Ginter en Nico Schulz hielpen een handje door half in te grijpen.

Serge Gnabry scoort opnieuw, net als in de heenwedstrijd in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zo was het evenwicht in de score hersteld. Voor even, want zes minuten later nam Oranje zelfs de leiding. Na een corner veroorzaakte de aanvankelijk buitenspel staande Babel zoveel onrust dat Jonathan Tah de voorzet van Memphis Depay in zijn eigen doel schoot: 1-2. Daarmee leek het Nederlands elftal op rozen te zitten voor de winst. De Duitsers zakten steeds verder in en steeds verder weg in de wedstrijd.

Ongelukkige strafschop

Des te ongelukkiger dat de ploeg van aanvoerder Virgil van Dijk alsnog de gelijkmaker moest incasseren. Na een bijzonder ongelukkig moment van Matthijs de Ligt. Op prima wijze verdedigde hij een voorzet van Schulz, maar kreeg de uit de lucht vallende bal onfortuinlijk op de arm. Dat kon er ook nog wel bij voor De Ligt, die toch al in de hoek zit waar de klappen vallen in dit prille seizoen. Toni Kroos schoot de penalty onberispelijk raak: 2-2.

Memphis Depay stelt Manuel Neuer met een vlammend schot op de proef, maar de Duitse goalie redt. Ⓒ EPA

Zo ontspon zich na een saaie eerste helft en een tactisch steekspel toch een heerlijk voetbalgevecht op de slechte grasmat in Hamburg. Met Nederland duidelijk als bovenliggende partij terwijl ‘Die Mannschaft’ voornamelijk achteruit liep. Gokkend op een counter om zo Oranje alsnog een nekschot te geven in groep E.

Oranje beloont zichzelf

Alleen liet het Nederlands elftal zich na de tactische omzettingen van Koeman niet meer verrassen. Sterker, de ploeg beloonde zichzelf en uitgerekend Malen bracht dat in de score tot uitdrukking. Tien minuten voor tijd stuurde Depay Wijnaldum weg en die durfde zolang te wachten met het breedteballetje op de PSV’er dat die onmogelijk nog kon missen. In blessuretijd bracht Wijnaldum na een messcherpe counter de Oranje-fans zelfs nog meer in extase door de 2-4 binnen te schuiven.

Groepswinst

Zo kreeg het Nederlands elftal wat het verdiende op Duitse bodem. De ploeg van Koeman had veel meer inhoud, meer creativiteit en durfde dominant te spelen, waar de Duitsers zich presenteerden als een stel angsthazen. Uiteindelijk kregen die het loon van de angst en Oranje drie punten. Met dit resultaat zette Nederland een belangrijke stap richting kwalificatie voor EURO 2020 en is zelfs groepswinst weer in beeld.