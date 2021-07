Oud-Formule 1-coureur Carlos Reutemann overleden

De Argentijn reed van 1972 tot 1982 in de Formule 1. Hij kwam uit voor de teams Brabham, Ferrari, Lotus en Williams. Reutemann haalde in totaal 12 zeges. Hij startte zes keer op poleposition. In 1981 ging hij enige tijd aan de leiding in de WK-stand, maar moest de eindzege met 1 punt verschil aan Nelson Piquet laten.

Na zijn loopbaan ging hij de politiek in. Hij werd twee keer gouverneur in de provincie Santa Fe en ook was hij senator in het Argentijnse parlement.