Arno Kamminga pakt zilver op de 100 meter schoolslag

De in Katwijk geboren zwemmer had zoals gebruikelijk een mindere start, maar kwam vervolgens volgens traditie sterk opzetten. Halverwege lag hij al tweede op drie tienden van Peaty. De Brit bleek ongenaakbaar, maar Kamminga zwom overtuigend naar de tweede plek.

Kamminga had zich als tweede geplaatst voor de finale. Zowel in de series als in de halve finale moest hij enkel Peaty voor zich dulden. Nicolò Martinenghi was toen goed voor de derde tijd. Die realiseerde de Italiaan nu ook. Hij completeert het podium.

Kamminga in actie. Ⓒ René Bouwman

Met zijn zilveren plak is Kamminga de derde Nederlandse zwemmer die op een individueel nummer een medaille pakt op de Olympische Spelen in het zwembad. Hij kan er daar later dit toernooi eventueel nog een plak aan toevoegen, als hij in actie komt op de tweehonderd meter schoolslag. Peaty komt op dat onderdeel niet in actie.

