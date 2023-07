Andy Murray speculeert over stoppen: ’Hopelijk hervind ik de motivatie’

De tweevoudig kampioen, 36 jaar oud inmiddels, verloor vrijdag in de tweede ronde in een lange vijfsetter van de Griek en uitte daarna zijn teleurstelling als volgt: „Motivatie is een belangrijke factor. Vroege uitschakelingen als deze helpen daar duidelijk niet bij”, zei Murray op de persconferentie. De laatste jaren zijn de resultaten op zijn favoriete grandslamtoernooi tegengevallen. Sinds 2017 is hij er niet meer voorbij de derde ronde gekomen.

„Het is een vergelijkbaar scenario met vorig jaar. Toen heb ik lang nagedacht en met mijn familie gesproken en besloten om door te gaan. Ik heb nu niet het idee om te stoppen, maar het gaat even duren om deze nederlaag te verwerken. Hopelijk vind ik de motivatie weer om te trainen, diep te gaan en beter te worden.”

Murray stond donderdagavond met 2-1 in sets voor toen de partij werd onderbroken. Een dag later lukt het hem niet om nog een set te winnen. „Het is duidelijk dat ik erg teleurgesteld ben op dit moment. Natuurlijk weet je nooit hoeveel kansen je nog krijgt om hier te spelen. Ja, de nederlagen komen misschien een beetje moeilijker aan. Maar om eerlijk te zijn, elk jaar dat Wimbledon niet is verlopen zoals ik zou willen, is het moeilijk geweest.”

Murray is tegenwoordig de nummer 40 van de wereld. Hij won drie grandslamtoernooien. In 2013 en 2016 won hij Wimbledon, in 2012 de US Open.