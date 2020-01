Premier League Darts: Michael van Gerwen kan zich meteen revancheren voor WK-finale

Het speelschema van de eerste acht speelronden en van ’Judgement Night’ zijn bekend. De prestigieuze competitie start op donerdag 6 februari in de Schotse stad Abderdeen. De wereldtoppers strijken op 25 en 26 maart neer in Rotterdam.

Aan de Premier League doen elke speelronde ook weer ’contenders’ mee. Nadat Gary Anderson vorig jaar op het laatste moment moest afzeggen, trommelde de PDC voor elke speelronde de uitdagers op. Dat concept is goed bevallen en wordt in 2020 doorgetrokken. Zo komen tijdens de twee avonden in Rotterdam bijvoorbeeld Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena in actie. Zij treffen respectievelijk Wright en Gerwyn Price. Van Gerwen neemt het in eigen land op tegen Rob Cross en Glen Durrant.

De finale van de Premier League Darts vindt plaats op 21 mei in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen is de titelverdediger en won het evenement zelfs al vijf keer. Wel moest de 30-jarige op de eerste dag van dit jaar de wereldtitel afstaan aan Wright, die in Alexandra Palace met 7-3 in sets wist te winnen.

Speeldagen en wedstrijden Premier League Darts

Dag 1: Aberdeen, 6 februari

Michael Smith - Glen Durrant

Gary Anderson - Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Peter Wright

Nathan Aspinall - John Henderson

Gerwyn Price v Rob Cross

Dag 2: Nottingham, 13 februari

Rob Cross - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Michael Smith

Gary Anderson - Peter Wright

Glen Durrant - Fallon Sherrock

Daryl Gurney - Michael van Gerwen

Dag 3: Cardiff, 20 februari

Peter Wright - Rob Cross

Jonny Clayton - Michael Smith

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Daryl Gurney - Gerwyn Price

Glen Durrant - Gary Anderson

Dag 4: Dublin, 27 februari

Glen Durrant - Nathan Aspinall

Rob Cross - Gary Anderson

Daryl Gurney - Michael Smith

William O'Connor - Michael van Gerwen

Gerwyn Price - Peter Wright

Dag 5: Exeter, 5 maart

Rob Cross - Daryl Gurney

Gerwyn Price - Glen Durrant

Nathan Aspinall - Peter Wright

Gary Anderson - Luke Humphries

Michael Smith - Michael van Gerwen

Dag 6: Liverpool, 12 maart

Michael Smith - Peter Wright

Daryl Gurney - Glen Durrant

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Rob Cross - Stephen Bunting

Gary Anderson - Nathan Aspinall

Dag 7: Newcastle, 19 maart

Michael Smith - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Rob Cross

Nathan Aspinall - Gerwyn Price

Chris Dobey - Daryl Gurney

Peter Wright - Glen Durrant

Dag 8: Rotterdam, 25 maart

Gary Anderson - Gerwyn Price

Nathan Aspinall - Daryl Gurney

Michael Smith - Rob Cross

Michael van Gerwen - Glen Durrant

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan

’Judgement Night’: Rotterdam, 26 maart

Glen Durrant - Rob Cross

Nathan Aspinall - Michael Smith

Peter Wright v Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Jermaine Wattimena - Gerwyn Price