Cocu: 'Zullen handen vol hebben aan Utrecht'

Cocu treft met FC Utrecht de huidige nummer vier van de Eredivisie. "We moeten morgen vol gas geven, FC Utrecht zit in een goede fase. We zullen morgen onze handen vol hebben aan FC Utrecht."

PSV moet het nog stellen zonder Maximiliano Romero, Kenneth Paal en de geschorste Hirving Lozano. Gaston Pereiro verving de Mexicaan vorige week uitstekend in de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-3). "Pereiro speelde tegen Feyenoord een prima wedstrijd. Hij zal in andere wedstrijden dan tegen Ajax en Feyenoord ook de drive en motivatie moeten vinden om te presteren."

Ook Steven Bergwijn maakte een prima indruk tegen de Rotterdammers. "Bergwijn zet stappen om meer rendement uit zijn acties te halen. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Ook fysiek heeft hij grote stappen gezet. Hij voelt zich lekker, dat zie je ook aan zijn spel. Daar profiteren we als team van", aldus Cocu, die met zijn ploeg een voorsprong van zeven punten op Ajax heeft.