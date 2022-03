Bayern München weet niet te winnen in topper

Bayern is de laatste weken niet zo dominant als dat het weleens is geweest. Het verloor eerst ruim bij VfL Bochum, kwam vervolgens niet langs RB Salzburg, nam pas laat afstand van SpVgg Greuther Fürth en won nipt bij Eintracht Frankfurt. En dus kreeg het ook thuis tegen Bayer Leverkusen, de nummer drie van de Bundesliga, geen makkelijke middag.

De voorsprong was er wel na een kwartier via Nicolas Süle, maar door een eigen treffer van Thomas Müller gingen beide ploegen met 1-1 rusten. Leverkusen, met Mitchell Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, hield vervolgens ook na rust knap stand in München.

Borussia Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga, kan de achterstand op Bayern terugbrengen tot 6 punten. Doneyll Malen en zijn ploeggenoten komen dit weekeinde echter niet in actie. Tegenstander FSV Mainz kan vanwege de vele coronabesmettingen geen representatief elftal opstellen. Bij Mainz testten afgelopen week dertien spelers positief, onder wie alle drie de doelmannen.

Angeliño, oud-speler van onder meer PSV en NAC Breda, hielp RB Leipzig in de slotfase aan een gelijkspel tegen Freiburg (1-1) waar Mark Flekken weer het doel verdedigde. Leipzig blijft door de late gelijkmaker voorlopig de nummer 4 van de ranglijst, Freiburg staat vijfde. Taiwo Awoniyi bezorgde Vfl Wolfsburg een zege op 1. FC Union Berlin (1-0). Sheraldo Becker maakte nog wel gelijk voor de bezoekers, maar de scheidsrechter keurde zijn treffer af omdat er in de aanloop naar het doelpunt een overtreding was gemaakt.

Hertha BSC ging op eigen veld hard onderuit tegen Eintracht Frankfurt (1-4). Sam Lammers speelde de laatste 20 minuten voor de winnende ploeg.