Ajax-scenario bij Club Brugge

Simon Deli kan toch spelen voor Club Brugge. Ⓒ REUTERS

Na eerder Ajax heeft ook Club Brugge op het laatste moment een speler na een ’corona-uitval’ alsnog aan de selectie kunnen toevoegen voor een wedstrijd in de Champions League, in dit geval die van woensdagavond (21.00 uur) tegen Borussia Dortmund. Coach Philippe Clement kan toch beschikken over Simon Deli (29).