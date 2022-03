Senegal zit Egypte weer dwars en plaatst zich voor het WK, ook Ghana present

Voor Egypte miste van elf meter onder anderen Salah zelf, de grote ster van Liverpool zette daarmee de toon voor de rest van de dramatische serie. Mede daardoor kon zijn ploeggenoot Sadio Mané even later namens de opponent voor de beslissing zorgen.

Senegal won het duel na reguliere speeltijd met 1-0, dankzij een doelpunt van Boulaye Dia. Egypte had op eigen veld met dezelfde cijfers gewonnen. Daardoor werd de verlening noodzakelijk, waarin niet meer werd gescoord.

Ghana schakelt Nigeria uit

Ghana heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal, dat eind dit jaar in Qatar wordt gespeeld. Het Afrikaanse land had in de play-offs voldoende aan het gelijkspel tegen Nigeria (1-1), nadat het thuis niet verder was gekomen dan 0-0. In de Afrikaanse zone geldt in dit soort gevallen nog de regel dat uitdoelpunten dan de doorslag geven.

Ghana ten koste van Nigeria naar het WK. Ⓒ ANP/HH

Thomas Partey van Arsenal zette Ghana al in de openingsfase op voorsprong. Nog voor rust maakte William Troost-Ekong uit een strafschop gelijk. Ajacied Mohammed Kudus speelde mee met Ghana. Het land speelde in 2014 voor het laatst op een WK. Nigeria ontbreekt voor het eerst sinds 2006.