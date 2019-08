Live: Wat kunnen PSV, Feyenoord en AZ in Europa?

Volg de duels van PSV en Feyenoord hier live van minuut tot minuut via onze Live Widget

19.00 uur:

PSV gaat op bezoek bij Haugesund, de huidige nummer 8 van de Noorse hoogste divisie. De wedstrijd start om 19.00 uur.

Opstelling: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadilek; Rosario, Pereiro, Gutierrez; Bergwijn, Malen, Bruma.

AZ mag het Europees seizoen een vervolg gaan geven in Oekraïne, uit bij Maripol. Ook deze ploeg staat achtste in de competitie, al is die pas twee duels onderweg.

Opstelling: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi.

19.30 uur:

Feyenoord begint de heenwedstrijd thuis, in de Kuip. Dinamo Tiblisi uit Georgië is de tegenstander. Tbilisi is de trotse koploper in de Erovnuli Liga.

Opstelling: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Sinisterra, Berghuis, Larsson.