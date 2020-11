Michael van Gerwen moet zich na rugklachten en incident weer oprichten

Michael van Gerwen jaagt vanaf maandag in Coventry op een nieuwe majortitel. Ⓒ PDC

Dat Michael van Gerwen niet in de beste fase van zijn carrière zit, dat is inmiddels algemeen bekend. Alles wat zich rond de nummer één van de wereld afspeelt, wordt breed uitgemeten. De spotlights blijven zo continu op hem gericht. Al gaat het de laatste periode wel meer over randzaken, zoals het merkwaardige interview bij RTL, zijn recente rugklachten en het incident van dit weekeinde met collega-darter Jonathan Worsley. Het wordt tijd om zijn handen weer te laten spreken.