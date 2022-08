Premium Het beste van De Telegraaf

Noppert, Virginia en Barkas onderscheiden zich in eerste twee speelrondes Eredivisie Na jaren van ellende in Nederland: keepersgilde krijgt boost

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

VLNR: Barkas, Virginia en Noppert

AMSTERDAM - De keepersblooper van de week kwam deze keer eens niet uit de Eredivisie. De voetbalvolgers moesten de grens over en kwamen uit bij Mark Flekken, de Oranje-goalie van SC Freiburg die lelijk de mist in ging tegen Borussia Dortmund. Flekken liet een schot van Jamie Bynoe-Gittens door de vingers glippen en leidde zo de Dortmundse zege in. Dat de Eredivisie dit keer buiten schot bleef, is een goed teken.