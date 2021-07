Kjell Scherpen bijna keeper Brighton & Hove Albion

Destijds wilde de Premier League-club vijf miljoen euro betalen, maar daarmee nam Marc Overmars geen genoegen. Wat de Engelsen nu bereid zijn over te maken, is niet bekend. Maar duidelijk is wel dat het verblijf van Scherpen in Amsterdam tot twee seizoenen blijft beperkt.

Afgelopen jaar kwam hij tot twee duels in de Eredivisie, één wedstrijd in de Europa League en TOTO KNVB-beker en vijftien optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

Trainingskamp De Lutte

Ajax is ondertussen met 29 spelers naar het trainingskamp in De Lutte vertrokken. Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber missen het eerste deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zij waren met het Nederlands elftal actief op het EK. Ook Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Antony, Edson Alvarez en Sean Klaiber ontbreken vanwege interlandvoetbal.

Trainer Erik ten Hag heeft wel Remko Pasveer, Jay Gorter, Sebastien Haller, Zakaria Labyad, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallan, David Neres, Danilo, Dusan Tadic, Mohammed Kudus, Devyne Rensch, Perr Schuurs, Kenneth Taylor en Jurgen Ekkelenkamp meegenomen.

Ook de talenten Calvin Raatsie, Victor Jensen, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Youri Baas, Enric Llansana, Ar'jany Martha, Rio Hillen, Anass Salah-Eddine, Kristian Hlynsson, Liam van Gelderen, Christian Rasmussen en Amourricho van Axel Dongen krijgen een kans om zich te laten zien.