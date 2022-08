Volg Grand Prix op Spa-Francorchamps via verslag Erik van Haren LIVE Ontketende Verstappen knalt vanaf 13e plek naar koppositie

Om 15.00 uur doofden op Spa-Francorchamps de lichten voor de eerste race na de zomerstop. Max Verstappen was zaterdag in de kwalificatie een klasse apart, maar startte de race door een motorwissel slechts vanaf plek dertien, met concurrent Charles Leclerc naast zich. De vele Nederlandse fans op de tribunes hopen natuurlijk dat de Nederlandse wereldkampioen én WK-leider er een spectaculaire inhaalrace van kan maken op het iconische circuit in de Ardennen. Verstappen kende in ieder geval een prima start.