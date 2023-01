Ten Hag dendert door met United: Everton verslagen in FA Cup

De van een blessure herstelde Antony opende al in de 4e minuut de score. De Braziliaanse oud-Ajacied gleed, na een voorzet van Marcus Rashford, de bal bij de tweede paal binnen. Anthony Martial verdubbelde vrijwel direct daarna de voorsprong, maar zijn schot ging net naast.

Everton kwam nog binnen het kwartier langszij. Doelman David de Gea, die de laatste tijd in vorm is en complimenten kreeg van Ten Hag, blunderde na een voorzet vanaf rechts. De bal ging tussen zijn benen door en Conor Coady kon van dichtbij scoren (1-1).

Bekijk ook: Ten Hag ziet geloof verder groeien bij United na nieuwe zege

Coady zorgde er in de tweede helft voor dat Manchester weer op voorsprong kwam. De verdediger werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Rashford. Everton maakte nog gelijk, maar de 2-2 ging vanwege buitenspel van Demarai Gray niet door. Diep in blessuretijd benutte Rashford nog een strafschop voor de thuisploeg (3-1).

Antony liet Old Trafford vroeg juichen tegen Everton. Ⓒ ANP/HH

Malacia in de basis

Oranje-international Tyrell Malacia deed tot de 76e minuut mee bij Manchester United. Middenvelder Donny van de Beek blesseerde zich eerder deze week in de competitiewedstrijd tegen Bournemouth en staat naar verwachting maanden aan de kant.

Manchester United begon de reeks van zeven overwinningen op 10 november tegen Aston Villa. Daarna versloeg de formatie van Ten Hag achtereenvolgens Fulham (1-2), Burnley (2-0), Nottingham Forest (3-0), Wolverhampton Wanderers (0-1), Bournemouth (3-0) en dus Everton (3-1).