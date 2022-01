Forse kritiek van bij Alpine vertrokken Alain Prost: ‘Veel jaloezie en geen respect’

Vorige week werd al bekend dat Marcin Budkowski is vertrokken bij Alpine als uitvoerend directeur. De kans is groot dat Otmar Szafnauer, juist net weg bij Aston Martin, de renstal komt versterken.

,,Het afgelopen seizoen heb ik als storend ervaren”, zegt Prost in gesprek met L’Equipe. ,,Ik accepteer het dat zaken veranderen in de Formule 1, maar in dit geval werd het voor mij te ingewikkeld. Ik werd niet meer betrokken bij beslissingen, soms deelde ik ze ook helemaal niet, maar moest ik de ideeën wel blijven uitdragen. Ik hoorde op het laatste moment van bepaalde beslissingen. Ik voelde dat er sprake was van veel jaloezie.”

Prost (66) doelt daarbij op Rossi. ,,Hij wil alleen werken en vertelde me zelfs dat ik hem geen advies meer hoefde te geven. Dat zei hij in Qatar, maar hij bood me later nog wel een contract aan in Abu Dhabi. Dat heb ik geweigerd. Het project bij Alpine is ambitieus en ik geloof er nog steeds in. Nu worden echter veel mensen aan de kant gezet. Rossi wil alles bepalen.”

Alain Prost en Laurent Rossi, een half jaar geleden. Ⓒ ANP/HH

Prost onthult ook dat hij op het punt stond om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de FIA, maar te laat was. ,,,Ik zit al bijna veertig jaar in de Formule 1 en heb alle functies vervuld, van coureur tot teambaas. Het presidentschap had ik leuk kunnen vinden, maar ik ben niet specifiek op zoek naar iets. Ik wil gewoon gelukkig zijn en werken met mensen met wie ik plezier heb. Dat had ik nu helemaal niet meer. Als de teambaas je niet eens meer gedag zegt als je op het circuit aankomt, betekent het dat er geen plezier meer is. Sterker nog, er is zelfs geen respect meer.”