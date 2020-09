Telegraaf laat toppers studeren aan Johan Cruyff Institute

Marcel van der Kraan, chef sport bij De Telegraaf, legt uit waarom juist dit viertal de studiebeurzen voor dit academische jaar heeft gewonnen: „De motivatie die zij voor deze Masters-studie aan de dag legden, was voor De Telegraaf reden om de beurzen dit jaar aan hen toe te kennen. Het enthousiasme en de passie voor hun sport spatten er bij allevier van af. We kijken uit naar de wijze waarop zij invulling gaan geven aan hun ambities én aan het studeren bij het Johan Cruyff Institute. Maar ik weet nu al dat zij niemand gaan teleurstellen.”

Koen Smet en Michel Mulder hebben hoge ambities als coach en zijn in de afgelopen week al begonnen aan hun studie Master in Coaching. Douwe de Vries en Aafke van Leeuwen willen zich vooral ontwikkelen als manager en storten zich in de studie Master in Sportmanagement.

De Vries en is onlangs samen met de naamgever gestart met de Sven Kramer Academy en kan de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen. Michel Mulder staat ook al met beide benen in de praktijk, want de olympisch kampioen van de 2014 is assistent-coach bij Team Reggeborgh.