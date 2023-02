ABN Amro Open-winnaar Daniil Medvedev ook dit jaar naar tennistoernooi Rosmalen

Bovendien gaat de Russische nummer 8 van de wereld volgens de organisatie van het Libéma Open voor een „bijzondere dubbelslag”, omdat het alleen Richard Krajicek in 1997 lukte om in hetzelfde jaar zowel het toernooi van Rotterdam als Rosmalen te winnen.

„Het is een mooie start van het grasseizoen en het is een fijn toernooi om te spelen”, zegt Medvedev over het toernooi op het gras van Autotron bij Den Bosch, dat dit jaar van 10 tot en met 18 juni is. De 27-jarige Rus won afgelopen zondag het ABN AMRO Open in Ahoy door Jannik Sinner te verslaan in de finale. Dat was voor de voormalig nummer 1 van de wereld, in 2021 de winnaar van de US Open, zijn zestiende ATP-titel.

Vorig jaar klopte Van Rijthoven in de finale zeer verrassend Medvedev, destijds de mondiale nummer 2. Na twee sets was het klaar (6-4 6-1).