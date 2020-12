Sporters vieren Kerstmis: bijzondere onthulling Conor McGregor

Premium Schaatsen

Sven Kramer en Ireen Wüst mikken nog één keer op olympische glorie

Afzwaaien met olympisch goud. Dat is het doel van Ireen Wüst (34) en Sven Kramer (34) over veertien maanden, wanneer ze in Peking (of wellicht kort erna) een punt zetten achter hun nauwelijks te evenaren schaatscarrières. „We willen het beiden nog een keer heel goed doen”, zeggen ze aan de vooravond...