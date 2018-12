Gudelj beleeft debuut om niet snel te vergeten

Gudelj werd onlangs door Guangzhou Evergrande, dat de laatste zeven seizoenen kampioen werd van China, overgenomen van Tianjin Teda. Dat legde de Serviër bepaald geen windeieren, want volgens Chinese media verdient hij bij zijn nieuwe werkgever ruim zeven miljoen euro netto per jaar. Omgerekend is dat bijna twintigduizend euro netto per dag.

Gudelj maakte vrijdag in het eigen Tianghe Stadium zijn competitiedebuut voor Guangzhou Evergrande en mocht de hele wedstrijd blijven staan. Tegen Guangzhou R&F stond het binnen tien minuten 0-2 voor de bezoekers, maar de Braziliaanse sterspeler Alan maakte nog voor rust een hattrick: 3-2.

Die spectaculaire comeback bleek niet genoeg voor de overwinning voor Evergrande, want in de tweede helft knokten de bezoekers zich naar een voorsprong van 3-5. De benutte strafschop van Ricardo Goulart was voor Gudelj en co niet genoeg om een nederlaag af te wenden: 4-5.