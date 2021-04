Video: schandalige doodschop levert slechts geel op

Premium Voetbal

Gevreesde vleugels AS Roma gehalveerd tegen Ajax

Een van de grote wapens van AS Roma dit seizoen zijn de backs die over de rechter- en linkerflank denderen. Normaal gesproken is Rick Karsdorp de man op rechts, maar de ex-Feyenoorder ontbreekt in Amsterdam door een schorsing. Ook de man op links is in Nederland niet onbekend: Leonardo Spinazzola, d...