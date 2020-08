De Boer ziet De Boer wel als bondscoach: ’Mooie combi met Cocu’

„Frank zou het denk ik wel leuk vinden, ja”, zei De Boer maandagavond bij Fox Sports over een eventueel dienstverband van zijn broer bij de KNVB. „Hij heeft eerder al een hele mooie periode meegemaakt onder Bert van Marwijk.”

Frank de Boer was onder Van Marwijk assistent tijdens het WK van 2010, waarin Oranje net naast wereldgoud greep. Een klein half jaar later vertrok De Boer uit de staf van het Nederlands elftal, omdat hij hoofdtrainer werd van Ajax. Phillip Cocu, de andere assistent van Van Marwijk tijdens het eindtoernooi in Zuid-Afrika, bleef wel aan.

Maatjes

„Frank met Phillip zou een mooie combi zijn”, aldus Ronald. „Want het zijn goeie maatjes. Ik heb er nog niet met Frank over gesproken, want op een dag als dit gaat natuurlijk iedereen hem bellen”, verwees De Boer naar al het nieuws rondom Ronald Koeman en Barcelona. „Dan laat ik hem bewust even met rust. Maar het zal morgen (dinsdag, red.) wel even besproken worden.”

Frank de Boer had naast Ajax eerder ook Internazionale, Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United onder zijn hoede. Bij die laatste club werd hij recent ontslagen. De 50-jarige De Boer speelde 112 keer voor het Nederlands elftal, waaronder tijdens de EK’s van 1992, 2000 en 2004 alsmede de WK’s van 1994 en 1998.