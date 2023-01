Gekke taferelen in kleedkamer Blackburn: geen Ronaldinho, wel gebraden kip

Maar tal van gekke plannen van de twee Indiase broers Venky leidden ertoe dat de huidige eigenaren niet serieus worden genomen. Bij de overname beloofden ze Ronaldinho als speler te halen en Diego Maradona als trainer aan te stellen. Ook zeiden ze dat de Champions League hun doel was. Ze hadden echter geen enkel idee hoe ze een voetbalclub moesten leiden.

Gebraden kip

Ze hebben inmiddels 200 miljoen euro in de club gepompt en alleen maar gezien dat de club nog dieper is weggezakt, voordat Blackburn een paar jaar terug weer terugkwam van het derde niveau in Engeland (League One). Nog meer spot werd er gedreven met de commercials die de spelers moesten maken in het begin. In de kleedkamer werden reclamefilmpjes gedraaid van profvoetballers die gebraden kip zaten te eten. Ze stelden ook een voetbalmakelaar aan die zijn eigen zoon een contract gaf en in de selectie stopte, terwijl die nooit een minuut op profniveau had gespeeld.

Levende kippen en een sneeuwbal

Supporters gooiden levende kippen op het veld en ontvouwden spandoeken met de tekst ’Venky’s out!’. De eigenaren kwamen jarenlang niet meer kijken nadat een van hen in het stadion een sneeuwbal in zijn gezicht kreeg van een supporter. De fans waren woedend, omdat was onthuld dat de eigenaren met regelmaat gingen stappen in Londen, in de duurste clubs de boel op stelten zetten en alle rekeningen volgens onderzoeksjournalisten van The Daily Mail door de club lieten betalen.

Die gekke dagen zijn voorbij en de Indiase broers laten de club nu leiden door ervaren Engelse bestuurders en directeuren. Zelf zijn ze naar de achtergrond gegaan.