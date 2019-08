Pikante clash op US Open

Bij de ontmoeting tussen Maria Sharapova en Serena Williams staat er vannacht veel meer op het spel dan alleen het winnen van de wedstrijd. Ⓒ Foto’s AFP, BSR & Getty Images

NEW YORK - Dit is veel meer dan een tenniswedstrijd. De ontmoeting tussen Serena Williams en Maria Sharapova is het mogelijke slotakkoord van een vijftien jaar durende rivaliteit tussen twee schatrijke sportsterren. Door een speling van het lot staan de twee tegenpolen vandaag al in de eerste ronde van de US Open tegenover elkaar.