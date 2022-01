Rico Verhoeven: ’Toen scheen het licht op mij, in Abu Dhabi scheen het op Max Verstappen’

„Dat maakt sport zo mooi, het is pas over als het echt voorbij is”, aldus de kickbokser, die nog steeds apetrots is op Verstappen.

„Na de race hebben we uitgebreid gesproken en heb ik hem dat ook gezegd. Hij maakte toen de koppeling naar mijn gevecht. ’Je oog zat dicht, overal vloog bloed, maar jij ging ook door.’ In Arnhem scheen het licht op mij, in Abu Dhabi scheen het op Max.”

Maandag in de papieren krant en op de website van De Telegraaf: een exclusieve terugblik - ronde voor ronde - met Rico Verhoeven op zijn heroïsche titelgevecht met Jamal Ben Saddik. „Ik was verdrietig, ik wist dat ik mijn kinderen heel erg had laten schrikken.”