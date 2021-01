Jumbo-Visma zet alles op Tour-zege met drietand Dumoulin, Roglic en Kruijswijk

Vorig jaar kon het aangekondigde gedeelde kopmanschap niet doorgaan, omdat Kruijswijk door een val kort voor de Tour een streep door zijn deelname kon halen. Dumoulin bleek bovendien nog niet op het gewenste niveau te zitten, zodat uiteindelijk Roglic als enige kopman overbleef.

De Sloveen leek de Tour te gaan winnen, maar verloor het geel op de voorlaatste dag in een tijdrit aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. „Ons Tourplan is hetzelfde als vorig jaar”, zegt teambaas Richard Plugge. „We hebben nog iets recht te zetten.”

Dumoulin noemt Roglic ’main guy’

Dumoulin is vol vertrouwen. „Ik werd al een keer tweede in 2018 en ben dezelfde persoon. Dan kun je ook winnen, zeker met twee tijdritten in het parcours. Ik hoop in topvorm te zijn. Natuurlijk heeft Primoz hetzelfde doel. Hij is al twee jaar de beste renner van de wereld en zal als leider de Tour ingaan met Steven en mij als schaduwkopmannen. Primoz is de ’main guy’, maar dat zegt niet dat we niet kunnen switchen als ik in de vorm van mijn leven ben en hij net wat minder is.”

Plugge werd met zijn ploeg de nummer 1 van de wereld. „De lat ligt hoog en daar moeten we weer overheen. We willen die positie handhaven”, zegt de teambaas. „Maar afgelopen jaar heeft ons ook geleerd dat we nog steeds dingen moeten verbeteren. Zoals de tijdrit. Het was voor ons allemaal een schok dat Pogacar ons daar nog aftroefde. We weten waar we aan moeten werken. Ik ga er bovendien nu vanuit dat we komend jaar wel met de drie kopmannen aan de start staan. En dat Tom beter is. We zien nu al dat hij een stap verder is dan vorig jaar. Hij had al een moeilijk 2019 achter de rug en daar kwam die Covid-periode overheen, waardoor hij niet de kans kreeg weer te beginnen. Het was steeds maar wachten.”

„We gaan het min of meer hetzelfde doen, misschien met tactisch een paar andere keuzes, maar we zullen op dezelfde manier naar de Tour werken. Het niveau was hoog. Dat geldt ook voor Steven. Hij baalt van zijn seizoen, maar kan de knop goed omzetten. Primoz is de grote ster, een echte kampioen. Maar ook Steven en Tom kunnen de Tour winnen.”

Dumoulin op de kasseien

Een ander speerpunt van Jumbo-Visma wordt het in 2021 winnen van een grote klassieker met Wout van Aert, die zijn contract onlangs verlengde. In de klassieke ploeg wordt ook Dumoulin opgenomen, zo bevestigde de Limburger. „Ik vond het ook leuk als we voor de Tour kasseistroken gingen verkennen. Ik heb er vertrouwen in dat ik best ver kan komen. Al is Wout van Aert natuurlijk onze kopman.”

Dumoulin begint zijn seizoen in de Strade Bianche, Tirreno Adriatico en Milaan-Sanremo. Daarna volgen optredens op de kasseien van de E3 Saxo Bank Classic, voorheen de E3 Prijs, en de Ronde van Vlaanderen, waar hij negen jaar geleden de finish niet haalde. „Ik zal de Ardenner klassiekers missen, maar kijk uit naar de Ronde. Als we in de Eneco Tour of BinckBank Tour naar Geraardsbergen reden, was ik ook altijd goed. Het doel is winnen met Wout, maar het zijn altijd open wedstrijden. Er kan veel gebeuren. Vorig jaar zat Wout alleen, ook omdat we Mike Teunissen door een blessure misten. Het eerste doel zal zijn Wout voorin te krijgen, maar misschien is het nodig dat iemand anders van ons in de finale aanvalt. Je weet het nooit.”

Naast de Tour en de klassiekers heeft Dumoulin komend jaar nog een uitdaging, de Olympische Spelen in Tokio. „Ook daar kijk in naar uit, als het door kan gaan. Er ligt een mooi parcours, zowel voor de tijdrit als de wegrace. We stappen meteen na de Tour het vliegtuig in.”