PSV-held Luc Nilis na twee weken alweer weg bij RSC Anderlecht

Dat Nilis niet tekent bij ’Paars-Wit’ heeft vooral met het financiële plaatje te maken. „Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden”, zegt directeur Karel Van Eetvelt. „De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen.”

Hoewel het kort was, zegt Nilis toch genoten te hebben van zijn tijdelijke terugkeer in Brussel. „Anderlecht zal altijd ’thuis’ blijven voor mij. Ik heb van deze twee weken genoten en wil de club bedanken voor de kans die ik kreeg. Vincent Kompany en zijn staf werken enorm hard en bijzonder professioneel, het was aangenaam om kennis te maken. Ik wens Anderlecht succes toe voor de rest van dit seizoen. We lopen elkaar in de toekomst zeker nog tegen het lijf. ”

Nilis speelde tussen 1986 en 1994 voor Anderlecht. De aanvaller ging daarna naar PSV, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Na zijn voetbalcarrière werkte de Belg als spitsentrainer bij PSV en hij was assistent-trainer bij VVV-Venlo. Nilis moest afgelopen zomer vertrekken uit Venlo en ging als spitsentrainer aan de slag bij de Turkse club Ankaragücü, maar hij hield het daar al snel voor gezien. De voormalige ’Rode Duivel’ wil graag weer in eigen land aan de slag.