Bijzondere avond voor Wesley Sneijder in Milaan

Onder toeziend oog Sneijder heroverde Internazionale - aan de hand van Lautaro Martínez en Edin Dzeko - de koppositie in de Serie A. De titelverdediger uit Milaan won met 5-0 van de hekkensluiter, door drie treffers van de Argentijnse aanvaller en twee van de Bosniër. Door de zege komt Inter op 58 punten, één meer dan Napoli en AC Milan.

Martínez zette de thuisploeg, waar Stefan de Vrij en Denzel Dumfries een basisplaats hadden, in de 22e minuut op voorsprong op aangeven van Nicolò Barella. Met een snelle aanval tegen het einde van de eerste helft verdubbelde de Argentijn de marge. Dat was zijn vijftigste doelpunt in de Serie A, allemaal in dienst van Inter.

Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft maakte Martínez zijn derde doelpunt. Het is de tweede keer dat hij drie keer scoort in een wedstrijd voor de club uit Milaan. Vlak daarop werd De Vrij gewisseld. In het laatste half uur maakte Dzeko ook nog twee treffers, de eerste na een pass van Robin Gosens en de tweede op aangeven van Dumfries.

